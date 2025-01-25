5 أطعمة تحميك من أمراض القلب والدماغ.. تحارب الكوليسترول

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تقدم لجسمك العديد من الفوائد، بما ذلك الحفاظ على صحة القلب والحماية من الأمراض الخطيرة التي تهدده.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن الأطعمة الغنية بمادة البوليفينولات يمكن أن تعمل على تحسين صحة القلب، وحمايته من الأمراض الخطيرة.

ما هي البوليفينولات؟

البوليفينولات مواد كيميائية نباتية تتمتع بقدرات مضادة للأكسدة قوية للغاية، وتعمل على مكافحة الإجهاد التأكسدي، وتقليل الالتهابات، والحفاظ على صحة القلب، مع تحسين وظائف الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول السيئ.

ليس ذا فحسب تعمل البوليفينولات على دعم صحة الدماغ، من خلال تعزيز الوظائف الإدراكية، كما تعزز صحة الأمعاء

5 أطعمة غنية بالبوليفينولات تحميك من أمراض القلب

المكسرات

تحتوي المكسرات على اللجنين والبوليفينولات الأخرى التي تدعم صحة القلب.

التوت

التوت غني بالبوليفينول وهو مهم لتعزيز صحة الدماغ، وتقليل الالتهابات، والوقاية من أمراض القلب.

التفاح

التفاح، وخاصة قشوره، مصدر غني بالفلافونويدات التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب ووظائف الرئة، كما يمنع تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على الفلافونويدات التي تعمل على تعزيز تدفق الدم وخفض ضغط الدم المرتفع وبالتالي تحسين صحة القلب.

البقوليات

البقوليات غنية بالبوليفينولات، مثل الفلافونويدات والعفص، والتي تساعد على تعزيز صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم.

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