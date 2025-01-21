6 أطعمة حمراء تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب

تحتوي العديد من الأطعمة الحمراء على مركبات نباتية قوية مثل الليكوبين والكيرسيتين، والتي تؤدي دورا مهما في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

فيما يلي، إليك 6 أطعمة حمراء تعمل على تعزيز صحة القلب، وفقا لموقع "India".

الطماطم

غنية بفيتامين A و C والليكوبين، لذا، يُسهم استهلاكها بصفة منتظمة في تقوية القلب وحمايته من الأمراض.

الفلفل الأحمر

يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

الشمندر

غني بالنيترات التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

الرمان

من الفواكه المفيدة التي تُسهم في ضبط مستويات الكوليسترول، وبالتالي، حماية الشرايين من التصلب.

التفاح

غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في خفض الكوليسترول والالتهابات، وهذا بدوره يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الكرز

يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، ما يحمي القلب من الأمراض ويخفض مستويات ضغط الدم المرتفعة.

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