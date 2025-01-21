احذر تناولها.. فاكهة تسبب الصداع النصفي

الصداع النصفي من الآلام المزعجة التي تُزعج حياة الكثيرين، وقد يجهل الكثيرون أن بعض الأطعمة الشائعة تسبب تفاقم هذه الحالة، ومنها الموز، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

الصداع النصفي

هو اضطراب عصبي يؤدي إلى آلام شديدة تتركز في جانب واحد من الرأس، وقد يصاحبه مجموعة من الأعراض الأخرى مثل الغثيان، الحساسية للضوء والصوت، والاضطرابات البصرية.

وتختلف مدة نوبة الصداع النصفي من شخص لآخر، وقد تستمر لساعات أو حتى أيام.

العوامل المؤثرة في الصداع النصفي

العوامل الوراثية.

التغيرات الهرمونية خاصة عند النساء، حيث ترتبط نوبات الصداع النصفي بالدورة الشهرية والحمل.

الإجهاد والتوتر يؤثران بشكل كبير على حدوث نوبات الصداع النصفي.

تناول بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تحفز حدوث نوبات الصداع النصفي.

الموز والصداع النصفي

الموز يحتوي على مادة تسمى "التيرامين"، وهي مادة كيميائية تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية وتسبب الصداع النصفي لدى الأشخاص الحساسين لها.

يزداد تركيز التيرامين في الموز كلما نضج، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بتجنب تناول الموز الناضج جداً.

اقرأ أيضا:

احذر.. 5 علامات تكشف وجود دهون على الكبد

عدو المعدة الأول.. مكون غذائي خفي يدمر صحتك دون أن تدري

يعشقها الملايين.. طهي الدجاج بهذه الطريقة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

فاكهة تحمي من هشاشة العظام والالتهابات.. احرص على تناولها

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شوربة المواسير والكوارع.. مفاجأة