ما أسباب وأعراض حساسية البرد؟

حساسية البرد من الحالات التي يعاني منها الكثيرون، وتتمثل في رد فعل تحسسي للجسم تجاه البرد، وتتسبب في ظهور أعراض مزعجة مثل التورم والاحمرار وحكة الجسم.

أسباب حساسية البرد

وفقا للدكتورة ناديجدا لوغينا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية، تحدث حساسية البرد عندما تطلق الخلايا البدينة في الجسم مادة الهيستامين استجابة للبرد.

وتابعت: "قد يكون سبب آخر للحساسية هو وجود حساسية متزايدة لدى الشخص تجاه البروتينات الباردة التي ينتجها الجسم لتنظيم درجة حرارته"، وفقا لموقع "m24" الروسي.

أعراض حساسية البرد

التورم والاحمرار مثل الوجه والأيدي.

الشعور بالحكة والحرقة في المنطقة المصابة.

الطفح الجلدي يشبه لسعات الحشرات، خاصة في الأطراف السفلية، ويصاحبه حكة شديدة.

علاج حساسية البرد

أضافت الطبيببة أن يمكن علاج حساسية البرد باستخدام خلايا المناعة الذاتية، الخلايا الليمفاوية التي تحقن تحت الجلد، وبالتالي تنظم رد فعل الجسم عند التعرض للبرد.

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