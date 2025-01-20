هل استخدام شوكة الطعام يعالج تساقط الشعر؟.. استشاري جلدية يجيب

كتبت- شيماء مرسي

خلال الفترة الأخيرة انتشر "تريند" جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، يهدف إلى استخدام شوكة الطعام للتخلص من تساقط الشعر والشيب.

ويزعم مروجي هذا التريند أن تمشيط الشعر باستخدام الشوكة قد يؤدي إلى منع تساقط الشعر والشيب.

ولكن كشف استشاري الأمراض الجلدية والشعر والتجميل عبدالملك الحماد خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بتطبيق تيك توك حقيقة استخدام الشوكة لعلاج تساقط الشعر.

وقال عبد الملك: "استخدام شوكة الطعام لا يساعد على تكثيف أو منع التساقط أو الشيب إطلاقا".

وأضاف الحماد: "لا يوجد أي دليل علمي يدعم فكرة أن المعادن الموجودة في الشوكة تنتقل إلى الشعر وفروة الرأس وتؤثر على صحتهما".

وأشار استشاري الأمراض الجلدية: "الفائدة الوحيدة لتمرير الشوكة على الشعر هي تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ومع ذلك، يمكن تحقيق هذا التأثير وبشكل أكثر فعالية وأمان من خلال تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع أو باستخدام فرشاة شعر مناسبة".

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