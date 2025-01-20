امرأة تعاني من سرطان الكبد تكشف عن 4 علامات حدثت لها قبل الإصابة

كتبت- شيماء مرسي

كشفت ممرضة بريطانية تدعى "ماريسا أنطونيو" عن 4 أعراض عانت منها قبل تشخيص إصابتها بسرطان الكبد.

وأصيبت البالغة من العمر 39 عاما بورم يبلغ طوله 19 سم، وفي البداية ظهرت عليها أعراض مثل: آلام الجانب الأيمن والتعب الشديد والبول الدموي والقيء، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

واستطاع الأطباء تقليص الورم بنسبة 90% بفضل العلاج الكيميائي وإزالته في النهاية عن طريق الجراحة.

ومع ذلك، واجهت ماريسا تحديات أخرى عندما أصيبت مرة أخرى بسرطان الخلايا الكبدية الذي ظهر على شكل نمو على رئتها.

واستطاعت الأم التعافي بعد العلاج الإشعاعي ولكن بعد انهيار رئتيها وإزالة العديد من الآفات الضارة.

وبالرغم من أن أعراض سرطان الكبد قد لا تكون واضحة دائما، إلا أن هناك علامات ملحوظة يجب الانتباه إليها.

تشمل العلامات التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

تحول بياض العين أو البشرة إلى اللون الأصفر (اليرقان)

حكة الجلد

البول الداكن والبراز الفاتح

فقدان الشهية أو الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب أو عدم وجود الطاقة

الشعور بالمرض

كتلة في الجانب الأيمن من البطن

ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن أو في الكتف الأيمن

أعراض عسر الهضم، مثل الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند تناول الطعام

انتفاخ البطن

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