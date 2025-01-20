يقوي القلب.. مشروب سحري يزيد مستويات الحديد في جسمك

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات الصحية أن تمنح جسمك العديد من الفوائد عند تناولها باعتدال، لكن هل تعرف تأثير بدء يومك بمشروب ماء الزبيب؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يمكن لتناول مشروب ماء الزبيب "الزبيب المنقوع في الماء"، في الصباح على معدة فارغة، أن يمنحك فوائد عديدة تتمثل في:

زيادة مستويات الحديد

شرب ماء الزبيب في الصباح يمكن أن يعزز مستويات الحديد لديك، ويمنع فقر الدم.

تقوية القلب

يحتوي ماء الزبيب على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أنه يقلل من مستويات الكولسترول السيئ، ما يحافظ على نظافة وتقوية القلب.

إزالة سموم الكبد

تناول مشروب ماء الزبيب صباحا يعمل على تنظيف الكبد، والتخلص من السموم وتحسين أداء إنزيمات الكبد.

تحسين الهضم

تناول ماء الزبيب في الصباح يعزز الهضم ويحارب الانتفاخ أو الإمساك، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

إنقاص الوزن

تناول ماء الزبيب قد يساعدك على إنقاص الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية ولكنه مليء بالعناصر الغذائية التي تكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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