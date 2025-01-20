تعطل وظائف جسمك.. 5 أطعمة ومشروبات تسبب السرطان وأمراض القلب

كتب – سيد متولي

يكن لبعض الأطعمة أن تشكل خطورة على الصحة دون أن ندري، مسببة عطلا في وظائف الجسم، ما يفتح الباب أمام الإصابة بأمراض خطيرة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك 5 أطعمة شائعة قد تعطل وظائف الجسم وتزيد خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وهي:

الأطعمة المقلية

مثل البطاطس المقلية، يتم طهيها في زيوت غنية بالدهون المتحولة، والتي من المعروف أنها ترفع مستويات الكوليسترول السيئ ،هوذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

اللحوم المصنعة

ترتبط اللحوم المصنعة بمخاطر صحية كبيرة، مع حفظها بالنترات والنتريت، قد تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، فاستهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة يرتبط بزيادة كبيرة في معدل الوفيات وخطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، بسبب الدهون المشبعة والصوديوم.

الحبوب المكررة

مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة، إذ تخضع لمعالجة شديدة ما يفقدها العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، ويؤدي هذا إلى اضطراب في نسبة السكر في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 والسمنة.

الوجبات الخفيفة

هذه الأطعمة معالجة بشكل كبير ومليئة بالمواد المضافة غير الصحية والمواد الحافظة والملح، وقد يؤدي تناول الكثير منها إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

المشروبات السكرية

مثل المشروبات الغازية والتي تحتوى على سكريات مضافة، حيث يؤدي الإفراط في استهلاكها إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب ومشكلات في الكبد.

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