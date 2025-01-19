10 أعراض غير عادية تدل على الإصابة بـ تصلب الشرايين

كشفت طبيبة القلب الروسية إيرينا بوليايفا أن معظم الأشخاص يمكن أن تصاب بأمراض تصلب الشرايين دون أن تظهر عليهم أي أعراض وخصوصا في المراحل الأولى من المرض، ولكن وبشكل عام يوجد أعراض يشكو منها معظم مرضى تصلب الشرايين، مثل ضيق التنفس وآلام الصدر وآلام الساقين أثناء الحركة،

وأوضحت إيرينا أن إهمال هذه الأعراض قد يؤدي إلى تفاقم المرض والإصابة بالسكتات القلبية أو احتشاء عضلة القلب، وفقا لموقع "mail.ru"

وأضافت:"من بين الأعراض الغامضة التي تشير للإصابة بأمراض تصلب الشرايين ظهور مشكلات في الذاكرة وانخفاض التركيز، وقد يكون سبب ذلك نقص إمداد الدماغ بالدم والأوكسجين".

وأشارت الطبيبة إلى أن الصداع المتكرر قد يكون أيضا أحد أعراض الإصابة بأمراض تصلب الشرايين، وقد يكون سببه انقطاعات في تدفق الدم إلى الرأس والدماغ، كما أن الشعور بالتعب السريع أثناء ممارسة النشاطات الاعتيادية اليومية قد يكون مؤشرا على ضعف الدورة الدموية وأمراض الشرايين.

كما أن الذين يعانون من تصلب الشرايين تظهر عليهم بعض الأعراض، مثل خدر الأطراف وضعف في الذراعين والساقين، وأيضا قد يواجهون صعوبة في الكلام أحيانا ويعانون من فقدان مؤقت للرؤية في إحدى العينين من حين إلى آخر.

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