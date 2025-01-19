كيف تؤثر التمارين الرياضية على صحة القلب؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة فيرجينيا إن اللياقة البدنية لها تأثير كبير على صحة القلب وطول العمر ووزن الجسم، كما أن تحسين اللياقة مؤشر أفضل للصحة العامة من التنحيف.

والتمارين الرياضية هي أداة قوية لتحسين صحة القلب والجهاز التنفسي والعضلات والأيض، وفقا لمجلة "هيلث".

وفحص الباحثون بيانات أكثر من 400 ألف شخص لمعرفة تأثير وزن الجسم واللياقة البدنية على خطر الوفاة وصحة القلب.

ووجد البحث أن الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية، سواء كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، كان لديهم خطر مماثل للوفاة مثل الأفراد الذين يتمتعون بلياقة بدنية بوزن طبيعي.

وأيضا وجدوا أنه كان لدى الأشخاص غير اللائقين خطر أعلى بمرتين إلى 3 مرات للوفاة من أي سبب من أسباب أمراض القلب، بغض النظر عن وزنهم.

وقال الباحثون: "يجب على الأشخاص أن يدركوا أن اللياقة البدنية هي أكثر من مجرد رقم على الميزان، وأن الوزن ليس مقياساً للياقة البدنية.

وأضافوا: "تفشل ما يقرب من 100% من محاولات إنقاص الوزن بعد 5 سنوات، وقد يتخلى الناس عن برامج التمارين الرياضية لمجرد أنهم لا يرون الرقم على الميزان يتغير".

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