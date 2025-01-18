3 أنواع توابل ترفع الكوليسترول في الدم.. احذر من استخدامها بكثرة

كتبت- أسماء العمدة:

تُستخدم العديد من التوابل في الطهي، وبعضها يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.

ووفقًا لما ورد في صحيفة News18، هناك 3 أنواع من التوابل يُعتقد أنها تساهم في رفع نسبة الكوليسترول في الدم:

الكركم

يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

القرفة

تساعد على خفض الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.

الزنجبيل

يساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

الفلفل الأسود

يحتوي على البيبيرين الذي يساعد على خفض الكوليسترول.

الكمية المطلوبة

الكمية المُستهلكة من التوابل تؤدي دورًا هامًا، وعادة ما تُستخدم التوابل بكميات صغيرة في الطعام، وبالتالي قد يكون تأثيرها على الكوليسترول محدودًا.

وأُجريت الدراسات حول تأثير التوابل على الكوليسترول على شكل مُستخلصات أو مكملات غذائية بجرعات مُركّزة، وليس على شكل استخدامها في الطعام اليومي.

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