4 مشروبات ترفع مناعتك وتحارب السرطان

كتبت- آلاء نبيل:

تناول مشروب صحي في بداية اليوم يمكن أن يعزز مناعتك ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان. في السطور التالية، نوضح أبرز هذه المشروبات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بعض المشروبات التي تعزز صحة المناعة وتقي من خطر السرطانات لاحتوائها على عناصر غذائية قيمة، وتشمل:

1- الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل الالتهاب، ما يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، كما يدعم جهاز المناعة لمجابهة الأمراض.

2- عصير البرتقال

مصدر جيد لفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الخلايا من التلف، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الخلايا السرطانية التي تنشط نتيجة الجذور الحرة.

3- ماء جوز الهند

غني بالمعادن والفيتامينات، ويساعد في ترطيب الجسم وتعزيز المناعة، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بالسرطان الناتج عن الجذور الحرة.

4- عصير الجزر

مصدر جيد لفيتامين A الذي يدعم صحة العين والبشرة ويحمي من الأمراض المزمنة، كما أنه غني بالفيتامينات التي تدعم جهاز المناعة وتقي من خطر الإصابة بالسرطانات.

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