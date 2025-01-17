5 فوائد لا تتوقعها عند تناول "الفول الحراتي"

قال خبير التغذية العلاجية، د. حازم علي، لـ"مصراوي"، إن الفول الحراتي، أو الفول الأخضر الطازج، هو إضافة غذائية ممتازة لنظامك الغذائي، خاصةً خلال موسمه، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، يحمل الفول الحراتي فوائد صحية جمة قد لا تتوقعها.

تعزيز الخصوبة وتحسين صحة الحمل

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، يُعتبر الفول الحراتي مصدراً غنياً بحمض الفوليك (فيتامين B9)، وهو عنصر غذائي بالغ الأهمية لصحة الإنجاب لدى الرجال والنساء على حد سواء. بالنسبة للرجال، يُساهم حمض الفوليك في:

تحسين جودة الحيوانات المنوية

يُساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية ذات جودة عالية من حيث العدد والحركة والشكل.

تقليل خطر التشوهات الخلقية

يُقلل من احتمالية حدوث مشاكل في الحمض النووي للحيوانات المنوية.

أما بالنسبة للنساء، فإن حمض الفوليك ضروري جداً خلال فترة الحمل، حيث يُساهم في:

الوقاية من التشوهات الخلقية للجنين

خاصةً تلك التي تُصيب الأنبوب العصبي مثل السنسنة المشقوقة.

دعم نمو الجنين وتطوره بشكل صحي.

مصدر ممتاز للبروتين والألياف

يحتوي الفول الحراتي على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية، مما يجعله خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يسعون إلى:

الشعور بالشبع لفترة أطول

تُساعد الألياف على تنظيم عملية الهضم ومنح الشعور بالامتلاء، مما يُساهم في التحكم في الوزن.

بناء العضلات وتقويتها

يُعتبر البروتين أساسياً لبناء الأنسجة والخلايا في الجسم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تُساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

غني بالفيتامينات والمعادن

يُعتبر الفول الحراتي مصدراً غنياً بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم، مثل:

فيتامين C: يُعزز مناعة الجسم ويُحارب الجذور الحرة.

فيتامين A: يُحسن صحة النظر والجلد.

الحديد:

يُساعد على نقل الأكسجين في الدم والوقاية من فقر الدم.

البوتاسيوم:

يُنظم ضغط الدم ويُحافظ على صحة القلب.

الكالسيوم:

يُقوي العظام والأسنان.

محاربة السرطان

يحتوي الفول الحراتي على مركبات نباتية تُعرف باسم "الكلوروفيل" التي تُساعد في محاربة المواد المسرطنة التي قد تدخل الجسم عن طريق بعض الأطعمة. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تُساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

دعم صحة العظام والقلب

يُساهم الفول الحراتي في الحفاظ على صحة العظام بفضل محتواه من الكالسيوم والمعادن الأخرى. كما يُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم بفضل محتواه من الألياف، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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