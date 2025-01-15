احذر من البول الداكن.. يشير إلى الإصابة بـ3 أمراض خطيرة

كتبت- أسماء العمدة:

لون البول الطبيعي يتراوح بين الأصفر الفاتح إلى الأصفر الداكن، ويعتمد ذلك بشكل كبير على كمية الماء التي تشربها، لكن قد يكون البول الداكن علامة على وجود مشكلة صحية.

وفيما يلي بعض الأمراض التي يشير إليها البول الداكن، وفقًا لما ذكره موقع Medicalxpress.

مشاكل الكبد

عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، قد تتراكم بعض المواد مثل البيليروبين (مادة صفراء تنتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء) في الجسم وتخرج مع البول، ما يجعله داكنًا، ومن بين أمراض الكبد التي قد تسبب ذلك:

التهاب الكبد (بأنواعه المختلفة)

تليف الكبد

انسداد القنوات الصفراوية

الجفاف

وعندما لا تشرب كمية كافية من الماء، يصبح البول أكثر تركيزًا، وبالتالي يصبح لونه داكنًا، كما أنّ الجفاف الخفيف أمر شائع ويمكن علاجه بسهولة بشرب المزيد من السوائل، لكن الجفاف الشديد قد يتطلب عناية طبية.

مشاكل في المسالك البولية

بعض الالتهابات أو المشاكل في المسالك البولية، مثل التهاب المسالك البولية أو حصوات الكلى، قد تسبب ظهور دم في البول (البيلة الدموية)، ما يجعله داكنًا أو بنيًا.

بعض الأدوية والأطعمة

بعض الأدوية، مثل بعض المضادات الحيوية وأدوية الملاريا، وبعض الأطعمة مثل البنجر والتوت الأسود، قد تغير لون البول إلى الداكن.

انحلال الربيدات

وهي حالة طبية خطيرة تحدث نتيجة لتلف العضلات وإطلاق محتوياتها في مجرى الدم، ما قد يؤدي إلى تلف الكلى وتغير لون البول إلى الداكن.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

إذا كان لون البول داكنًا بشكل مستمر أو مصحوبًا بأعراض أخرى مثل:

ألم في البطن

حمى

غثيان أو قيء

بول عكر

ألم أثناء التبول

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