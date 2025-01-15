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نقص "فيتامين د" في الشتاء.. احذر 5 أعراض تكشف

02:00 م الأربعاء 15 يناير 2025

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كتب – سيد متولي

في الشتاء قد يعاني العديد من الأشخاص من نقص "فيتامين د"، ما يسبب ظهور العديد من الأعراض، لعل أبرزها التعب وكسور العظام وتساقط الشعر.

وكشف موقع تايمز ناو، عن أعراض نقص "فيتامين د"، في فصل الشتاء، والتي تتمثل في:

تساقط الشعر

فيتامين د يعمل على تجديد بصيلات الشعر، ومن الممكن أن يؤدي نقصه إلى إبطاء نمو الشعر وتساقطه.

آلام أسفل الظهر

يمكن لنقص فيتامين د في الجسم، أن يسبب آلام أسفل الظهر لبعض الأشخاص على وجه الخصوص، ومن المهم تناول مكملات فيتامين د لتخفيف الأعراض.

أمراض اللثة

يحسن فيتامين د من صحة اللثة، ويساعد في امتصاص الكالسيوم، بينما ترتبط المستويات المنخفضة منه بزيادة خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن.

التعب المتكرر

نقص فيتامين د قد يسبب التعب المتكرر في فصل الشتاء، لدى بعض الأشخاص.

عدوى المسالك البولية

نقص فيتامين د يمكن أن يكون عامل خطر رئيسي لالتهابات المسالك البولية، وهي عدوى بكتيرية تؤثر على أي جزء من الجهاز البولي، بما في ذلك المثانة والكلى والحالب والإحليل.

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