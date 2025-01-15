طبيب يحذر من القهوة المطحونة تصيب البعض بالحساسية



حذر طبيب بريطاني يدعى سيرميد مزهر، أن القهوة المطحونة يمكنها أن تصيب البعض بالحساسية، وذكر أنها تحتوي على بقايا الصراصير، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل".



وشارك سيرميد، منشوراً مع متابعيه الذين يبلغ عددهم 290 ألفاً، على منصة إنستغرام، حيث شدد على استحالة القضاء تماماً على الملوثات مثل الحشرات، التي قد تتلامس مع الحبوب في الحقول أو مرافق التخزين أو مصانع الإنتاج، خلال عملية حصاد حبوب البن ومعالجتها وطحنها.



فقد لفت الطبيب إلى أن الحشرات تشمل الصراصير، التي تنتشر بكثرة في البيئات الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث تتم زراعة وتصنيع حبوب البن.



بدورها، تُقدر إداة الغذء والدواء الأمريكة "FDA"، أن ما يصل إلى 10% من كل كيس من حبوب القهوة، قد يكون ملوثاً بالحشرات، بما في ذلك الصراصير.

ومع ذلك، تقول "FDA" إن هذا المستوى المنخفض من التلوث آمن للاستهلاك البشري.



كما اتفق سيرميد، مع الرأي، بقوله: "على الرغم من أن فكرة وجود أجزاء من الحشرات في القهوة قد تكون مثيرة للاشمئزاز، فمن المهم أن نلاحظ أن هذه المستويات منخفضة ولا تشكل أي خطر على الصحة".

أهمية القهوة



في المقابل، اعترف سيرميد بأنه لا يزال يشرب فنجانين من القهوة يومياً، ناصحاً متابعيه بالقيام بنفس الشيء.

وبالنظر إلى فوائد القهوة فإنها تعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية والخرف.

وتوصل علماء من مستشفى جامعة بازل في سويسرا، إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض فقدان الذاكرة إذا كانوا يشربون القهوة بكثرة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة القلب الأوروبية، أن تناول القهوة قبل منتصف النهار يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية بنسبة 31%، مقارنة بمن يشربونها طوال اليوم.

وتنصح الجمعية البريطانية للتغذية (BDA)، معظم الأشخاص باستهلاك ما يصل إلى 300 ملغم من الكافيين يومياً بأمان، وهو ما يعادل ثلاثة أكواب من القهوة.











اقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث للقلب والكلي والجسم عند تناول الفراولة.. مفاجأة

يحارب الكوليسترول.. نوع طعام يقوي قلبك ويقي من أمراض الدماغ والكبد



تحمي الكبد والقلب.. 7 أطعمة تطرد السموم من الجسم



3 أبراج النحس بيجري وراها في بداية فبراير.. حظهم وحش



"ظاهرة قمر الذئب" في 2025.. خبيرة تحذر من خطورتها على 3 أبراج