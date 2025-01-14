هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة على معدة فارغة

القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، ويرجع ذلك إلى مذاقها القوي وقدرتها على منح الشخص دفعة من الطاقة في الصباح، ولكن هل استهلاكها على معدة فارغة مفيد أم ضار؟

فوائد شرب القهوة على الريق:

زيادة التمثيل الغذائي

يحتوي الكافيين الموجود في القهوة على قدرة على تسريع عملية الأيض، ما يساعد على حرق الدهون وزيادة الطاقة.

تحسين التركيز

يعمل الكافيين على تنشيط الجهاز العصبي المركزي، ما يحسن اليقظة والتركيز ويساعد على أداء المهام الصباحية بسهولة.

مضادات الأكسدة

تحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهاب.

تحسين الهضم

يمكن للقهوة أن تحفز حركة الأمعاء وتساعد على تخفيف الانتفاخ.

بالرغم من الفوائد التي توفرها عند شربها على معدة فارغة، إلا أنها تتسبب في بعض المضاعفات الصحية، مثل:

زيادة الحموضة

للقهوة أن تزيد من إنتاج حمض المعدة، ما قد يؤدي إلى آلام في المعدة وارتجاع الحمض لدى بعض الأشخاص.

التوتر والقلق

يؤدي تناول الكافيين على معدة فارغة إلى تفاقم مشاعر القلق والعصبية لدى الأشخاص الحساسين.

ارتفاع سكر الدم

يؤثر الكافيين على حساسية الأنسولين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.

أشخاص ممنوعون من شرب القهوة

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل القرحة أو الارتجاع الحمض، أو الذين يعانون من القلق أو اضطرابات النوم، تجنب شرب القهوة على معدة فارغة.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يجب عليهم مراقبة مستويات سكر الدم عن كثب بعد شرب القهوة.

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