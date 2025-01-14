أسباب الإصابة بالنوع الثاني من السكري وطرق الوقاية

السكري من النوع الثاني أحد الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير، ويتسبب في اضطراب عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولكن ما هي الأسباب وراء هذا المرض وكيف يمكن الوقاية منه؟

أسباب الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري

تتعدد العوامل التي تساهم في الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ولكن العامل الأساسي هو مقاومة الأنسولين.

الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويساعد على نقل الجلوكوز (السكر) من الدم إلى الخلايا لتوفير الطاقة، وعندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، لا يستطيع الجلوكوز الدخول إلى الخلايا بشكل فعال، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

أسباب أخرى للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري:

العوامل الوراثية

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض يزيد من خطر الإصابة به.

نمط الحياة غير الصحي

يشمل ذلك السمنة، وقلة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالسكريات والدهون المشبعة.

التقدم في العمر

يزداد خطر الإصابة بالمرض مع تقدم العمر.

اضطرابات أخرى

مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

طرق الوقاية من المرض

أشارت الطبيبة الروسية أولجا شوبو، أخصائية الطب الوقائي والتكيفي، إلى أن هناك العديد من الطرق التي تساعد على الوقاية من السكري، وتشمل:

ممارسة التمارين الرياضية.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات والحد من تناول السكريات والدهون المشبعة.

الحفاظ على وزن صحي.

السيطرة على الإجهاد.

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