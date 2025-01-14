ما أسباب وأعراض سرطان عنق الرحم؟

سرطان عنق الرحم هو أحد أنواع السرطانات التي تصيب النساء، ويشكل تهديدا كبيرا لصحة المرأة.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليكم أعراض وأسباب سرطان عنق الرحم:

أسباب سرطان عنق الرحم

ضعف الجهاز المناعي

سواء بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "HIV" أو بسبب استخدام أدوية مثبطة للمناعة.

التدخين

يزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، حيث تسهم المواد الكيميائية الموجودة في السجائر في إضعاف الجهاز المناعي.

التاريخ العائلي والوراثة

النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان عنق الرحم قد يكون لديهن خطر أكبر للإصابة بالمرض.

استخدام وسائل منع الحمل لفترات طويلة

النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل لفترات طويلة، قد يكن أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم.

عدم الخضوع للفحوصات الطبية المنتظمة

عدم إجراء اختبارات مسحة عنق الرحم بشكل منتظم يمكن أن يؤخر الكشف عن المرض.

أعراض سرطان عنق الرحم

في المراحل المبكرة، قد لا يسبب سرطان عنق الرحم أي أعراض، ومع تقدم المرض، تظهر بعض الأعراض مثل:

نزيف غير طبيعي في فترة الطمث.

إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة أو لون غير طبيعي.

ألم في الحوض.

إذا انتشر السرطان إلى الأنسجة أو الأعضاء المجاورة، فقد تشمل الأعراض ما يلي:

صعوبة أو ألم عند التبول ، وفي بعض الأحيان مع وجود دم في البول.

الإسهال ، أو الألم أو النزيف من المستقيم عند التبرز.

التعب وفقدان الوزن والشهية.

شعور عام بالمرض.

آلام الظهر أو تورم في ساقيك.

مضاعفات سرطان عنق الرحم

تغيرات المثانة والأمعاء.

تلف الكلى.

جلطات الدم.

نزيف المستقيم أو المثانة إذا انتشر السرطان إلى تلك الأعضاء.

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