7 أخطاء شائعة عند قياس ضغط الدم- احذرها

يعتمد الكثيرون على أجهزة قياس ضغط الدم المنزلية لمراقبة صحتهم، إلا أن العديد من الأخطاء الشائعة تؤدي إلى قراءات غير دقيقة.

وفي هذا الصدد، أوضح برادلي سيرور، طبيب القلب الأمريكي أن هناك عدة أخطاء شائعة يفعلها كثيرون عند قياس ضغط الدم في المنزل، وفقا لموقع "Fox News".

أوضاع الذراع الخاطئة

يؤدي رفع الذراع أو تعليقه على الجانب إلى زيادة القراءة، لذا، يجب وضع الذراع على سطح مستوٍ وموازي للقلب.

الجلوس في وضع غير صحيح

الجلوس واقفا، ووضع القدمين على الأرض، وإراحة الذراع على سطح مستوٍ هي الوضعية الصحيحة لضمان دقة القراءة.

استخدام نوع أو حجم غير مناسب للسوار

إذا كان سوار جهاز ضغط الدم كبيراً أو صغيراً ستكون القراءات غير دقيقة.

البيئة غير الهادئة

قبل القياس، يجب الجلوس في مكان هادئ لمدة 5 دقائق على الأقل.

عدم فحص الجهاز

ينصح بفحص الجهاز بانتظام للتأكد من دقة القراءات.

تأثير الكافيين

تجنب شرب الكافيين قبل القياس، حيث يمكن أن يرفع ضغط الدم مؤقتا.

أوقات القياس

من الضروري قياس ضغط الدم في نفس الوقت كل يوم للحصول على نتائج أكثر دقة.

كيفية السيطرة على ضغط الدم

يمكن التحكم في ضغط الدم عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة مثل الحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.

في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية لخفض ضغط الدم.

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