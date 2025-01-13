وضعية نومك تكشف نوع شخصيتك.. اعرف السر

كتب- أحمد الضبع:

هل تعلم أن طريقة نومك يمكن أن تعكس سمات شخصيتك؟ تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين وضعيات النوم وسلوكنا الاجتماعي، وقد تؤثر نوعية نومك على شخصيتك في المستقبل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

النوم على ظهرك.. شخص قوي ومركز

النوم على الظهر يشير إلى أنك شخص قوي ويقدر الحقيقة والبنية، وأنت تميل لتجنب الصراعات غير الضرورية وتفضل الصدق، مع طموح واضح لتحقيق أهداف صعبة، وقد تظهر متحفظًا، ولكنك تتمتع بثقة داخلية تجعلك قائدًا جيدًا.

النوم على جانبك.. ودود ومتحفظ

الأشخاص الذين ينامون على جانبهم يتمتعون بمهارات تواصل جيدة وهم عادةً ودودين وثرثارين، رغم أنهم يظهرون ذاتهم فقط مع المقربين، وشخصيتك الواثقة قد تجعل الآخرين يرونك شخصًا سهل التعامل معه، لكنك تفكر بعمق قبل اتخاذ قرارات.

النوم على جانبك واحتضان الوسادة.. محب للرعاية

إذا كنت تنام وأنت تحتضن الوسادة، فهذا يدل على أنك شخص محب وتهتم بالعلاقات الأسرية، وتجد رضاك في العناية بالآخرين، وأنت مخلص وداعم، ما يساعدك في الحفاظ على علاقات قوية ومستدامة.

النوم على بطنك.. مرح ومغامر

النوم على البطن يعكس شخصيتك المرحّة والمغامرة، وأنت صريح ومباشر في تعبيرك، ولكن هذه الصراحة قد تكون قاسية أحيانًا، وتتمتع بثقة عالية وأنت شجاع وذو إرادة قوية، لكن قد يخفي ذلك مخاوف غير مرئية.

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