اعتبر الأعراض "نزلة برد".. إصابة رجل بالسرطان بهذه الطريقة

كتب – سيد متولي

تلقى رجل -تجاهل أعراض "نزلة برد"- تشخيصا صادما، بعدما اكتشف إصابته بمرض السرطان القاتل، إذ عانى من تورم الغدد في رقبته لأسابيع.

وبحسب ديلي ميل، اكتشف أحد الأكاديميين المتخصصين في سباقات الماراثون، ويدعى أنسون ماكاي، إصابته بسرطان الخلايا الحرشفية في اللوزتين اليمنى - وهو نوع من سرطان الحلق - الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري .

فيروس الورم الحليمي البشري يصيب الجلد

ويصيب فيروس الورم الحليمي البشري، الجلد والخلايا المبطنة للجزء الداخلي من الجسم، وعلى الرغم من حصوله على العلاج الإشعاعي لأسابيع بحلول أغسطس 2020، إلا أنه بعد عام واحد فقط اكتشف انتشار المرض، إذ تم تشخيص الإصابة بسرطان فيروس الورم الحليمي البشري في مرحلته الرابعة في كلتا الرئتين، وهو النوع الأكثر خطورة، إذ إنه انتشر في أماكن أخرى من الجسم، ومع ذلك، بعد عامين من العلاج المناعي الناجح، أصبح سرطانه مستقرًا، ولا يوجد دليل حالي على وجود المرض في الفحوصات.

أعراض عانى منها

"في أوقات أخرى كان لعابي، ولا يزال، سميكًا لدرجة أنني لا أستطيع حتى بصقه، فمي ولساني جافان باستمرار، لذا أصبح الأكل والتحدث الآن مشكلة، هذا يعني أنني لم أكن أستطيع مضغ أي طعام على الإطلاق، ولم أكن أستطيع تحمل سوى الأطعمة السائلة مثل الحساء."

حتى في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك، ظل يعاني من نوبات شديدة من التعب وفقدان الوزن وآلام في الرقبة وانخفاض الصوت.

ونصح الرجل الجميع بالحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الذي من شأنه أن ينقذ حياتهم، خاصة أن معظم سرطانات الرأس والرقبة الناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري توجد في الحلق، وقاعدة اللسان واللوزتين.

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