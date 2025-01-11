تقوي عضلة قلبك.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول في الدم
كتبت- نرمين ضيف الله:
الكوليسترول المرتفع هو أحد العوامل الرئيسية، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن التحكم فيه من خلال اتباع نظام غذائي صحي.
وفي التقرير التالي نستعرض 5 أطعمة تقلل من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار، وتعزز صحة القلب وفق لما جاء في موقعي "هيلث لاين" "مايو كلينك".
- الشوفان
الشوفان يعتبر من الحبوب الكاملة التي تحتوي على حبوب قابلة للذوبان، مما تساهم في ضبط الكوليسترول الضار.
- البقوليات
غنية بالألياف والبروتين، وتساعد على الشعور بالشبع وتقلل الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الفول والحمص والعدس.
- المكسرات
تحتوي على دهون غير مشبعة؛ وألياف وفيتامينات تعزز من صحة القلب وتحسن من ارتفاع الكوليسترول، مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا.
- الأسماك الدهنية
غنية بأوميجا 3 تساعد على خفض الدهون الثلاثية في الدم وتقلل الالتهابات، مثل السلمون والماكريل.
- الفواكه والخضروات
تحتوي الفواكه والخضروات على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية مثل التفاح والجزر والبرتقال، والسبانخ.
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