تقوي عضلة قلبك.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول في الدم

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكوليسترول المرتفع هو أحد العوامل الرئيسية، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن التحكم فيه من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

وفي التقرير التالي نستعرض 5 أطعمة تقلل من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار، وتعزز صحة القلب وفق لما جاء في موقعي "هيلث لاين" "مايو كلينك".

- الشوفان

الشوفان يعتبر من الحبوب الكاملة التي تحتوي على حبوب قابلة للذوبان، مما تساهم في ضبط الكوليسترول الضار.

- البقوليات

غنية بالألياف والبروتين، وتساعد على الشعور بالشبع وتقلل الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الفول والحمص والعدس.

- المكسرات

تحتوي على دهون غير مشبعة؛ وألياف وفيتامينات تعزز من صحة القلب وتحسن من ارتفاع الكوليسترول، مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا.

- الأسماك الدهنية

غنية بأوميجا 3 تساعد على خفض الدهون الثلاثية في الدم وتقلل الالتهابات، مثل السلمون والماكريل.

- الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية مثل التفاح والجزر والبرتقال، والسبانخ.

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