5 أطعمة احذر تناولها فور الاستيقاظ.. خطر على السكر والكوليسترول والقلب

كتبت- أسماء العمدة:

ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول في الدم من المشاكل الصحية الشائعة التي تتطلب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومن المهم الانتباه إلى ما نأكله في الصباح الباكر، إذ إن بعض الأطعمة تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر والكوليسترول عند تناولها على معدة فارغة.

ووفقًا لما ورد عبر "Healthline"، إليك 5 أطعمة يجب الحذر من تناولها فور الاستيقاظ من النوم إذا كنت تعاني من مشاكل في السكر أو الكوليسترول:

الحلويات والمعجنات

تحتوي الحلويات والمعجنات مثل الكعك والدونات والفطائر على كميات كبيرة من السكر المكرر والدهون المشبعة والمتحولة.

وهذه المكونات تسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم، كما أنها تزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقلل من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، كما أن تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة يزيد من سرعة امتصاص السكر والدهون، ما يزيد من تأثيرها السلبي.

العصائر المحلاة

تحتوي العصائر المحلاة، حتى تلك التي تُسوّق على أنها "طبيعية"، على كميات كبيرة من السكر المضاف. عند تناولها على معدة فارغة، يمتص الجسم هذا السكر بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه العصائر غالبًا ما تفتقر إلى الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة الكاملة، والتي تساعد على تنظيم امتصاص السكر.

الأطعمة المقلية

وتحتوي الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنّ تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة يزيد من صعوبة هضمها، ما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، ويزيد من تأثيرها السلبي على مستويات الكوليسترول.

الخبز الأبيض

الخبز الأبيض مصنوع من دقيق مكرر، ويحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة التي تتحول بسرعة إلى سكر في الجسم، وهذا يسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم عند تناوله على معدة فارغة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخبز الأبيض يفتقر إلى الألياف الغذائية الموجودة في الخبز الأسمر، والتي تساعد على تنظيم امتصاص السكر.

اللحوم المصنعة

وتحتوي اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم المقددة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة، وتلك المكونات ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، كما أنّ تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة يزيد من تأثيرها السلبي على صحة القلب والأوعية الدموية.

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