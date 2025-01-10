أفضل 5 طرق للإقلاع عن التدخين الإلكتروني في السنة الجديدة

كتب- أحمد الضبع

حبوب منع التدخين الجديدة قد تكون من أفضل الوسائل للإقلاع عن التدخين الإلكتروني، ومن المتوقع أن توفر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية هذه الأدوية قريبًا.

مع تزايد استخدام السجائر الإلكترونية في المملكة المتحدة، أصبح واحد من كل عشرة بالغين مدمنًا عليها.

ورغم أن السجائر الإلكترونية تعتبر أقل ضررًا من السجائر التقليدية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن 8% من المدخنين لم يدخنوا السجائر التقليدية من قبل، ما يعزز الحاجة إلى طرق فعالة للإقلاع عنها.

وأظهرت دراسة شملت أكثر من 5000 مشارك أن استخدام قرص فارينيكلينين (المعروف تجاريًا باسم "شامبيكس")، جنبًا إلى جنب مع التدخلات القائمة على الرسائل النصية القصيرة، يعتبر من أكثر الأساليب فاعلية في الإقلاع عن التدخين الإلكتروني.

ومن المتوقع أن يتم إعادة طرح فارينيكلينين في المملكة المتحدة بعد أن تم سحبه في 2021 بسبب احتوائه على مادة قد تكون مسرطنة، مع ضمانات بأن المنتج الجديد سيكون أكثر أمانًا.

وأكد الباحثون أن هذه الأدوية قد تساعد بشكل كبير في دعم الأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، خصوصًا بين الفئة الشبابية.

ورغم فعالية هذه العلاجات، لا يزال العلماء يؤكدون أهمية المزيد من البحث لاستكشاف جميع الطرق الفعالة للحد من تدخين السجائر الإلكترونية.

ويرتبط التدخين الإلكتروني بتأثيرات صحية سلبية، منها مشاكل في القلب والرئتين، وقد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، بحسب "ديلي ميل".

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