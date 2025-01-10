3 عادات تزيد من إصابتك بالقاتل الصامت.. توقف عنها فورا

كتبت- شيماء مرسي

يؤدي الكبد دورا مهما للعديد من الوظائف فهو يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة وتخزين العناصر الغذائية الحيوية عندما نحتاج إليها وتنظيف الدم من السموم والوقاية من تخثر الدم.

وتتضمن بعض أسباب أمراض الكبد، العوامل الوراثية وأمراض المناعة الذاتية، ولكن يوجد عوامل خطر أخرى يمكننا من خلالها اتخاذ خطوات لتقليل فرص الإصابة بمرض الكبد الدهني الذي يطلق عليه " القاتل الصامت" نظرا لأنه لا يظهر أعراض في البداية.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عادات تسبب الإصابة بمرض الكبد الدهني.

السمنة:

زيادة الوزن وخاصة حول البطن، قد تكون علامة خطيرة على مرض الكبد الدهني الذي يحدث عندما يكون هناك دهون زائدة حول الكبد، وقد يؤدي إلى تلف الكبد ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وضعف الدورة الدموية.

ولكن اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، وفقدان الوزن يمكن أن يقلل من دهون الكبد ويعالج الالتهاب.

التهاب الكبد الفيروسي:

فيروسي التهاب الكبد B وC من الفيروسات التي قد تسبب أمراض الكبد الخطيرة إذا تركت دون علاج.

وتنتقل هذه الفيروسات عن طريق الدم، وقد يكون أحد أسباب عدم التشخيص هو أنه لا يظهر أعراضه في المراحل الأولية.

وتتوفر علاجات مضادة للفيروسات لكل من التهاب الكبد B وC والتي يمكنها منع تلف الكبد الخطير.

الإفراط في تناول الأطعمة المعالجة:

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة للغاية قد يسبب الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

ويعتبر النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة للغاية، وخاصة النوع الأقل كثافة من حيث العناصر الغذائية عامل خطر كبير، حيث تسهم هذه الأطعمة غالبا في زيادة تناول السعرات الحرارية والوزن واختلال التمثيل الغذائي .

وتشمل الأمثلة السكر والمشروبات المحلاة صناعيا والوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة المحلاة بالسكر والأطعمة الجاهزة.

كما أن النظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ويحسن أعراض الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

ويساعد هذا النظام الغذائي بعدة طرق، فهو يمكن أن يقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يحمي خلايا الكبد.

كما أن الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم وتمنع مقاومة الأنسولين، وهو المحرك الرئيسي لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

واستبدال الدهون المشبعة بالدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة من الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون يقلل من دهون الكبد.

ويركز نظام DASH الغذائي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتين الخالي من الدهون، ما يسهم في تقليل الالتهاب وتحسين ضغط الدم والعلامات الأيضية والوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وقد تتطور مشكلات الكبد بصمت دون ظهور أعراض واضحة في المراحل المبكرة، لذا يعيش العديد من الأشخاص حياتهم دون أن يدركوا تماما أنهم قد يعانون من تلف الكبد.

وغالبا ما تعزى العلامات المبكرة التي تشير إلى أن الكبد قد يعاني من صعوبة في أداء وظائفه إلى الإجهاد أو نمط الحياة المزدحم، مثل الشعور العام بالتعب والإعياء طوال الوقت وفقدان الشهية واضطراب النوم واصفرار الجلد (اليرقان) وتورم البطن والحكة الجلدية الشديدة.

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