5 أعراض خفية قد تنذرك بسرطان الكلى.. احذر تجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله:

سرطان الكلى هو نوع من السرطان يبدأ في الكليتين، ويُعد سرطان الخلايا الكلوية الأكثر شيوعًا بين أنواع سرطانات الكلى لدى البالغين، وفقًا لموقع "مايو كلينك" المختص بالصحة.

ورغم وجود أنواع أقل شيوعًا من سرطانات الكلى، فإن الأعراض قد تكون خفية في المراحل المبكرة.

الأعراض المبكرة لسرطان الكلى

وجود دم في البول.

تغير لون البول.

تغير رائحة البول.

فقدان الوزن غير المبرر.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

أعراض متقدمة مع مرور الوقت:

تغير لون البول إلى اللون الوردي، الأحمر، أو لون الكولا.

ألم مستمر في الظهر أو الجانب.

فقدان الشهية.

الإصابة بالحمى غير المبررة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض بشكل مستمر أو متكرر، يجب استشارة الطبيب في أقرب وقت لتجنب تفاقم الحالة.

نصائح للوقاية من سرطان الكلى

الحد من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح والدهون.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الابتعاد عن التدخين.

تناول الخضروات الورقية والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان.

شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على صحة الكلى.

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