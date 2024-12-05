"خلي بالك".. البول ذو الرائحة الكريهة علامة على مرض خطير

كتبت- أسماء العمدة:

تختلف الأسباب التي تؤدي إلى تغير رائحة البول من شخص لآخر، وقد تكون بسيطة أو أكثر تعقيدًا، وفقًا لموقع"healthline".

أسباب شائعة لرائحة البول الكريهة

ويرى العديد من الأطباء أن الأسباب الشائعة لرائحة البول الكريهة تشمل الجفاف وتناول بعض الأطعمة غير المناسبة، أو الأدوية التي تحتوي على أعراض جانبية شديدة، إلى جانب عدوى المسالك البولية.

وعندما لا تشرب كمية كافية من الماء، يصبح البول مركزاً وذو رائحة أقوى، كما أنّ بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل والقرنبيط يمكن أن تغير رائحة البول بشكل مؤقت.

ويؤثر تناول بعض الأدوية على رائحة البول، لكن السبب الأكثر شيوعًا لرائحة البول الكريهة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحرقان عند التبول أو الحاجة المتكررة للتبول، وفي بعض الحالات، قد تكون رائحة البول الكريهة علامة على وجود مشكلة في الكلى.

وهناك أمراض أخري قد تكون علامة على وجود بول برائحة كريهة مثل السكري، أو أمراض الكبد، أو بعض الاضطرابات الاستقلابي، وإذا لاحظت تغيرًا في رائحة البول مصحوباً بأعراض أخرى مثل:

الحمى

آلام في الظهر

تورم في الساقين

دم في البول

فقدان الوزن غير المبرر

الشعور بالتعب المستمر

فإنه من الضروري استشارة الطبيب على الفور

نصائح طبية مهمة عند وجود بول برائحة كريهة

شرب كمية كافية من الماء

الحفاظ على نظافة المنطقة التناسلية

مراقبة نظامك الغذائي

إجراء فحوصات دورية.

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