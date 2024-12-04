هذه هي البلدة الأكثر تشاؤما في العالم- 10 صور تكشف

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كتبت- أسماء مرسي:

تحولت البلدة الفنلندية الصغيرة بولانكا من مجرد مكان يعيش فيه الناس إلى وجهة سياحية فريدة من نوعها، وذلك بفضل سلاحها السري، وهو "التشاؤم".

اشتهرت بولانكا بكونها البلدة الأكثر تشاؤما في فنلندا، حيث تحولت نظرتها السلبية للحياة إلى علامة مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

لماذا التشاؤم؟

توجد العديد من الأسباب التي تجعل سكان بولانكا يشعرون بالتشاؤم، من بينها انخفاض عدد السكان، ونقص فرص الترفيه، والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، ومع ذلك، فإن هذا التشاؤم ليس مجرد انعكاس لحالة نفسية سيئة، بل هو في الواقع شكل من أشكال الفكاهة التي تساعد السكان على التعامل مع واقعهم المرير، وفقا لشبكة "bbc" وموقع "nzz".

من الإحباط إلى الاحتفال

تأسست "جمعية المتشائمين" في بولانكا عام 2006 كوسيلة لمواجهة الإحباط الذي يعيشه السكان، وسرعان ما اكتسبت شهرة واسعة، وبدأت في تنظيم فعاليات وأنشطة تحتفي بالتشاؤم، مثل "أيام التشاؤم" ومهرجان التشاؤم.

التشاؤم كصناعة

لم تتوقف بولانكا عند هذا الحد، بل حولت التشاؤم إلى صناعة كاملة، تم افتتاح متجر على الإنترنت يبيع منتجات تحمل طابع التشاؤم، كما تم إنتاج مقاطع فيديو مضحكة تصور الحياة في البلدة بطريقة ساخرة، حتى أن هناك مطعم يقدم الطعام بنبرة قاتمة ومناسبة للأجواء العامة للبلدة.

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