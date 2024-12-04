كوارث ونكد.. توقعات مخيفة لـ العراف الفرنسي نوستراداموس لعام 2025
كتبت- شيماء مرسي
تنبأ العراف الفرنسي نوستراداموس الذي توفي عام 1566 بأحداث مهمة لعام 2025 في كتابه عام 1555.
واشتهر المنجم الفرنسي بتنبؤاته الدقيقة للأحداث التاريخية مثل حريق لندن الكبير والقصف النووي لهيروشيما وناجازاكي، وفقا لموقع "hindustantimes".
وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز توقعات العراف الفرنسي نوستراداموس لعام 2025 في النقاط التالية:
-عودة ظهور الأوبئة القديمة مثل الطاعون وفيروس كورونا بشكل أقوى.
-انتشار الكوارث الطبيعية في العالم.
-أحداث كارثية في المملكة المتحدة.
- الحروب القاسية في أوروبا.
- نشاط بركاني وفيضانات مميتة في البرازيل.
- انتهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا بسبب الإرهاق.
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