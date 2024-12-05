بـ 25 جنيها.. فاكهة شتوية تقوي المناعة وتحمي الكلى والقلب

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك فاكهة شتوية سعرها في تناول الجميع تساعد على حماية الكلى والقلب والأوعية الدموية، وباقي أجزاء الجسم.

ويقول الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إن الشتاء غني بالفاكهة المميزة والمفيدة لصحة القلب والكلى.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تلك الفاكهة تتمثل فيما يلي:

- البرتقال

البرتقال من الفاكهة الشتوية الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز من جهاز المناعة وحماية الأمراض.

كما يساعد في تنظيم ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب، ويساعد في منع تكوين الحصوات ويعزز الكلى بصفة عامة.

كما أن سعره رمزي في متناول الجميع ولا يتجاوز الكيلو منه 25 جنيهًا.

الفراولة

يعتبر من الفاكهة الغنية بالألياف الغذائية وفيتامين سي ومضادات الأكسدة يساعد في تنظيم ضغط الدم ويخفض من الكوليسترول الضار.

كما أنه متوفر بأسعار مناسبة ويمكن العثور عليه بسهولة في الأسواق.

الرمان

الرمان غني بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ويساعد في تنظيم الهضم ويحمي القلب والأوعية الدموية، كما يساعد في تقليل أمراض الكلى.

وسعره في متناول الجميع ولا يتجاوز 25 جنيهًا.

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