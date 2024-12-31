انتبه.. تناول هذا الجزء من الدجاج يعرضك لأمراض القلب والكوليسترول وضغط الدم

كتبت- أسماء العمدة:

يُثير تناول جلد الدجاج جدلاً واسعًا بسبب محتواه العالي من الدهون، ما يدفع الكثيرين للتساؤل عن مدى ضرره على الصحة، حسبما ذكر معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية.

وأكد "القيعي" في تصريحاته لـ"مصراوي" أنّ جلد الدجاج يعتبر غنيًا بالسعرات الحرارية، نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون.

وأضاف أن جلد الدجاج يحتوي على بعض البروتين، لكنه ليس مصدرًا رئيسيًا له مقارنة بلحم الدجاج نفسه.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جلد الدجاج؟

وتابع أن تناول كميات كبيرة من جلد الدجاج يمكن أن يساهم في رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى أنه نظرًا لارتفاع محتواه من السعرات الحرارية والدهون، يمكن أن يُساهم تناول جلد الدجاج بانتظام في زيادة الوزن والسمنة، خاصة إذا لم يكن جزءًا من نظام غذائي متوازن ونمط حياة نشط.

وبيّن أنّ تناول كميات كبيرة من جلد الدجاج يسبب عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو حساسية تجاه الدهون.

واختتم بالإشارة إلى أنّ بعض الأشخاص يلاحظون ظهور حب الشباب بعد تناول جلد الدجاج، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الدهون التي تُحفز إفراز الزيوت في البشرة.

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