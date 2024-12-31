تقي من السرطان وأمراض القلب.. طعام يحارب الكوليسترول الضار

كتبت- آلاء نبيل:

بالرغم من صغر حجم بذور الشيا، إلا أنها تحتوي على فوائد مذهلة نظرًا لخصائصها الغذائية المميزة.

ويتساءل الكثيرون عن تأثيرها على مستويات الكوليسترول المرتفعةن ومحاربة السرطان.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هذه البذور تحتوي على كميات كبيرة من الألياف والدهون الصحية والبروتينات والمعادن والفيتامينات، ما يجعلها غذاءً مثاليًا للصحة العامة.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة، والتي تلعب دورًا هامًا في تطور الخلايا السرطانية.

وأردف أنّ الألياف الموجودة في بذور الشيا تساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان المرتبطة بالجهاز الهضمي، علاوة على ذلك، تحتوي بذور الشيا على الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم، والتي تعتبر عامل خطر مهم لبعض أنواع السرطان.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن بذور الشيا فعالة في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، ويرجع ذلك إلى الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على امتصاص الكوليسترول في الأمعاء ومنع امتصاصه في مجرى الدم، كما أن مضادات الأكسدة تحارب أيضًا المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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