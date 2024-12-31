5 فوائد مذهلة لتناول العدس في الشتاء

العدس من الأطعمة الأساسية التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، فهو يجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته.

ووفقا لموقع "timesofindia"، إليك الفوائد الصحية لتناول العدس في الشتاء:

الحفاظ على صحة القلب

يتميز العدس بانخفاض محتواه من الدهون والكوليسترول، ما يجعله غذاء صديقا للقلب، ويُسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقوية المناعة

يحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي تعزز جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

فقدان الوزن

محتواه العالي من الألياف والبروتين يمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

مصدر غني بالألياف

الألياف الغذائية الموجودة في العدس تؤدي دورا مهما في صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما أنها تعمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

بديل نباتي مثالي للبروتين

العدس مصدرا ممتازا للبروتين النباتي، ما يجعله خيارا مثاليا للنباتيين، كما أنه غني بالحديد والزنك، وهما عنصران أساسيان لصحة الدم وتكوين خلايا الجسم.

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