مخاطر الإفراط في تناول السكر.. والكمية المناسبة

السكر مكون غذائي يدخل في العديد من الأطعمة والمشروبات، ويوفر الطاقة للجسم، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة.

في هذا الصدد، إليكم أضرار الإفراط في تناول السكر، والكمية المناسبة يوميا، وكيفية تقليل استهلاكه، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

أضرار الإفراط في تناول السكر

الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل:

زيادة الوزن والسمنة

بسبب احتوائه على نسبة عالية السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، خاصة حول منطقة البطن.

مرض السكري من النوع 2

يزيد استهلاك السكر بصورة خاطئة من مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والإصابة بمرض السكري.

أمراض القلب

يرتبط تناول السكر بارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الضار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تسوس الأسنان

يتغذى السكر على البكتيريا الموجودة في الفم، ما يسبب تآكل مينا الأسنان وتسوسها.

الكمية الموصى بها يوميا من السكر

تنصح منظمة الصحة العالمية وجمعية القلب الأمريكية بتحديد استهلاك السكريات المضافة بـ 25 جرامًا يوميًا للنساء والأطفال، و36 جرامًا للرجال.

وتشمل السكريات المضافة تلك الموجودة في الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة، وليس السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات.

نصائح لتقليل استهلاك السكر

قراءة الملصقات الغذائية والبحث عن السكريات المخفية مثل الفركتوز والسكروز والجلوكوز.

الحد من المشروبات السكرية واستبدالها بالماء أو الشاي الأعشاب.

التركيز على الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

استخدام المحليات الطبيعية، مثل العسل أو الستيفيا.

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