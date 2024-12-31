وجبة صحية ينصح بتناولها في الإفطار.. تقوي المناعة

أشار الدكتور جوزيف سلهب إلى أهمية بدء اليوم بوجبة إفطار صحية ومتوازنة، مشيرا إلى دورها الحيوي في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بأنشطته اليومية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وقد قدم "سلهب " وصفة غنية بالعناصر الغذائية، تتميز بمكوناتها الطبيعية وبساطتها، تتكون من:

الكيوي

وبشكل كامل مع القشرة، لضمان الاستفادة القصوى من الألياف التي تحسن عملية الهضم وتعزز صحة الأمعاء، بالإضافة إلى غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة.

الزبادي اليوناني

مصدر ممتاز للبروتين والبكتيريا النافعة التي تُسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

العسل

يضيف نكهة طبيعية حلوة للوصفة، وغني بعناصر غذائية مفيدة تعزز صحة الجسم.

الليمون

يضفي نكهة لذيذة، وغني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة.

وأوضح الطبيب أن هذه الوصفة البسيطة واللذيذة خيارا مثاليا لبدء يومك بطاقة ونشاط، فهي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والمذاق اللذيذ.

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