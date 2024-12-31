ما سبب كثرة الإصابة بنزلات البرد؟

أشارت الدكتورة فيكتوريا رادكو، أخصائية طب الأسنان الروسية، إلى أن عدم انطباق الأسنان العلوية والسفلية بشكل صحيح عند إغلاق الفم يؤدي إلى تضيق الفك العلوي ووضع غير صحيح لجذور الأسنان، هذا بدوره يقلل من حجم الجيوب الأنفية الفكية، ما يخلق بيئة مثالية لركود المخاط وتكاثر البكتيريا، وبالتالي، تصبح أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية ونزلات البرد، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

تأثير سوء الإطباق على التنفس

تضيق الممرات الأنفية الناتج عن سوء الإطباق يزيد من حدة الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، فعند الإصابة بالزكام، يتورم الغشاء المخاطي للأنف، ما يؤدي إلى انسداد الممرات الهوائية بشكل شبه كامل، ونتيجة لذلك، تلجأ إلى استخدام قطرات الأنف لتخفيف الانسداد، ولكن هذه القطرات قد تسبب جفافًا في الغشاء المخاطي وتفاقم المشكلة على المدى الطويل.

وأوضحت الطبيبة أن تصحيح الإطباق ليس فقط يحسن من مظهر ابتسامتك، بل يُسهم في القضاء على السبب الجذري للالتهابات المتكررة في الجيوب الأنفية، فضلا عن، تهوية طبيعية لتجويف الأنف واستعادة وظيفة الجيوب الأنفية.

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