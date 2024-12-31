4 نصائح غذائية للوقاية من سرطان الثدي

سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعا لدى النساء حول العالم، والنظام الغذائي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي يمكن تعديلها للوقاية من هذا المرض.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هناك بعض النصائح الغذائية التي تُسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي:

زيادة استهلاك الفواكه والخضروات

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك بفضل العناصر الغذائية المضادة للأكسدة والألياف التي تحتوي عليها.

الطهي في المنزل

يفضل طهي الوجبات في المنزل باستخدام مكونات طازجة لضمان التحكم في نوعية الطعام، وتجنب المكونات الضارة الموجودة في الأطعمة المصنعة.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية

الألياف تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات في الجسم، والتي تُسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الحد من الكحول

الإقلاع عن شرب الكحول يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 60%.

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