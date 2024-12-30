انقذ حياتك.. 13 علامة تكشف الذبحة الصدرية

كتب – سيد متولي

الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر يرتبط غالبًا بالنوبة القلبية عندما يضعف تدفق الدم إلى القلب، وهي أحد أعراض مرض الشريان التاجي الذي يجب اكتشافه مبكرًا، حتى يتمكن المريض من الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

ويمكن أن تكون الذبحة الصدرية ألمًا لمرة واحدة أو قد تتكرر حتى بعد العلاج، ويقول خبراء الصحة إن آلامها عادة ما تزول بسرعة ويمكن أن تساعد الأدوية وتغييرات نمط الحياة في السيطرة على هذه الحالة، بحسب timesofindia.

وقد يكون من الصعب التمييز بين الذبحة الصدرية وآلام الصدر الناتجة عن عسر الهضم أو المعدة، ولكن هناك أعراض معينة مميزة للذبحة الصدرية والتي قد تساعد في اكتشاف هذا الألم على الفور.

- أعراض الذبحة الصدرية:

إحساس بالحرقان

الشعور بالامتلاء

الشعور بضغط كامل في القلب

ضغط شديد على القلب

انتشار الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين والرقبة والكتف وحتى الفك.

الدوخة والتعب

مشكلات التنفس

التعرق الشديد

القيء

اضطراب في المعدة

ألم خلف عظمة الصدر

ألم في الظهر

ألم مفاجئ في الحلق.

كم تستمر آلام الذبحة الصدرية؟

تستمر الذبحة الصدرية عادة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق، إلا أن نوبات الذبحة الصدرية غير المستقرة قد تستمر لمدة تصل إلى 15 دقيقة، وقد تختفي هذه الآلام ثم تعود مرة أخرى، وقد تحدث بشكل متقطع على مدار عدة ساعات.

متى تشكل الذبحة الصدرية خطرا؟

الإصابة بالذبحة الصدرية لا تعني بالضرورة أنك ستصاب بنوبة قلبية، ولكنها تعني بالتأكيد أن قلبك في خطر، عندما يحرم القلب من الدم لفترة كافية للتوقف عن العمل، يمكن أن تؤدي الذبحة الصدرية إلى وفاة شخص، وبسبب الانسداد عندما لا يتمكن الدم من الوصول إلى القلب بشكل كافٍ ويحرمه من الأكسجين، يتوقف القلب عن النبض.

اقرأ ايضا:

تسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب.. احذر تناول هذه المشروبات

موجود في كل بيت.. تناول هذا المشروب صباحا يحمي من السرطان

هذا ما يحدث للكوليسترول والقلب عند تناول التين البرشومي

عدو صامت يهدد كبدك.. أطعمة شائعة تتسبب في تلفه

تظهر على العينين.. 4 علامات تشير إلى إصابتك بارتفاع الكوليسترول