هذا ما يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب أثناء النوم.. مفاجأة صادمة

كتب – سيد متولي

ارتداء الجوارب أثناء النوم عادة يفعلها كثيرون في فصل الشتاء، اعتقادا منهم أنها الحل السحري للتخلص من برودة القدمين في الطقس البارد، لكن هل هذا الأمر مفيد أم ضار؟.

فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم

ووفقا لما جاء في موقع health، قد يعمل ارتداء الجوارب على تقليل برودة الأقدام، وضبط درجة حرارة الجسم، وتحسين الدورة الدموية وتعزيز النوم بشكل أفضل.

ليس هذا فحسب، يمكن لارتداء الجوارب أثناء النوم أن يمنع تشقق الكعبين، إضافة إلى تجنب الهبات الساخنة التي تواجهها النساء أثناء انقطاع الطمث.

مخاطر ارتداء الجوارب أثناء النوم

الجوارب الضيقة قد تسبب مشكلات في الدورة الدموية، ينتج عنها الشعور بوخز أو خدر في ساقيك أثناء النوم، كما يمكن أن يسبب النوم بالجوارب زيادة درجة حرارة الجسم ما قد يؤدي إلى التعرق المفرط وعدم النوم الجيد.

وفي حالة ارتداء الجوارب المتسخة فترة طويلة، فقد يسبب الأمر إصابة الجلد بالعدوى البكتيرية أو الفطرية.

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