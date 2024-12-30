تجنبها فورا.. هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

كتبت- أسماء مرسي:

ما تتناوله يوميا يؤثر بشكل كبير على صحتك، والسرطان من الأمراض الخطيرة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص.

وهناك بعض الأطعمة الإكثار في تناولها يوميا يُزيد خطر الإصابة بهذا المرض الخبيث، وفقا لموقع "verywellhealth".

اللحوم المصنعة

تعتبر اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم المقددة واللحوم المعالجة، من أكثر الأطعمة التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم، يرجع ذلك إلى الطرق المستخدمة في معالجة هذه اللحوم، والتي تشمل إضافة النترات والنتريت، وهذه المواد قد تتفاعل مع مكونات أخرى لتكوين مواد كيميائية مسرطنة.

الأطعمة المقلية

عند قلي الأطعمة، تتشكل مواد كيميائية ضارة نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الزيت الساخن والطعام، لذا الإكثار في تناولها يوميا يُزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة.

الأطعمة المطهية على درجة حرارة عالية

إن طهي اللحوم والدواجن والأسماك على درجة حرارة عالية جدا، مثل الشواء أو القلي الزائد، يؤدي إلى تكوين مواد كيميائية مسرطنة.

لذلك، ينصح بطهي اللحوم على درجة حرارة معتدلة وتجنب حرقها.

السكر والكربوهيدرات المكررة

الإفراط في تناول السكر والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون والمستقيم والبنكرياس.

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