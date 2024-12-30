3 علامات تكشف إصابتك بسرطان البنكرياس.. تظهر على وجهك

كتبت- أسماء مرسي:

البنكرياس من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، حيث يؤدي دورا حيويا في هضم الطعام والحفاظ على مستويات السكر في الدم، ولكن عندما تتغير خلاياه وتتكاثر بشكل غير طبيعي، يظهر سرطان البنكرياس، وهو أحد أخطر أنواع السرطانات.

لا يسبب هذا المرض الخبيث أي أعراض في المراحل المبكرة، ومع ذلك، قد يظهر أحد الأعراض الملحوظة على الوجه، وفقا لموقع "health".

اليرقان

أحد أبرز الأعراض التي تظهر على المصابين بورم البنكرياس هو اليرقان أو اصفرار الجلد، حيث يتسبب الورم في انسداد القنوات الصفراوية، ما يؤدي إلى تراكم مادة صفراء تسمى البيليروبين في الدم، ما يجعل الجلد وبياض العينين يكتسبان لونا أصفر.

الحكة

لا يقتصر الأمر على اليرقان فقط، بل يشعر المصاب بحكة شديدة في الوجه، وتحدث نتيجة عن ارتفاع مستويات الأملاح الصفراوية في الدم والتي تؤدي إلى تهيج الجلد.

الطفح الجلدي

بالإضافة إلى اليرقان والحكة، يعاني المصابون بسرطان البنكرياس من طفح جلدي يظهر يسمى "الحمامي المهاجرة النخرية"، يظهر على شكل بقع حمراء تحتوي على بثور بالوجه.

وهناك أعراض أخرى تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس، وتشمل:

تغير لون البول والبراز إلى اللون الداكن.

ألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر أو الذراعين.

تورم الذراعين أو الساقين.

اضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ.

الشعور بالضعف.

فقدان الشهية

الغثيان والقيء.

الحمى.

القشعريرة.

التعرق.

فقدان الوزن غير المبرر.

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