المرض الغامض في الكونغو.. الصحة العالمية تكشف الحقيقة

- د ب أ

ذكر خبراء دوليون في مجال الصحة أن موجة الأمراض، في منطقة نائية بالكونغو الديمقراطية، والتي أطلق عليها "المرض إكس"، ترجع بالكامل إلى مسببات الأمراض المعروفة.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف، إنه عثر على الملاريا، والإنفلونزا، وفيروسات الأنف، وكورونا، وفيروسات أخرى معروفة في 430 عينة مخبرية، أخذت من مرضى في المنطقة.

يشار إلى أن مئات أصيبوا بإعياء منذ نهاية أكتوبر، في منطقة بانزي بإقليم كوانجو جنوب غرب البلاد.

وظهرت على المصابين أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بما فيها الحمى ونزلات البرد والصداع وآلام الأطراف وصعوبة التنفس.وأعلنت منظمة الصحة العالمية 48وفاة 48، بينما قالت السلطات المحلية إن أكثر من 130توفوا.

وقال فريق منظمة الصحة العالمية، بعد تحقيق شامل، إن النتائج التي توصل إليها "تشير إلى أن مزيجاً من الالتهابات التنفسية الفيروسية الشائعة والموسمية والملاريا المنجلية، بالإضافة إلى سوء التغذية الحاد، أدى إلى زيادة في الإصابات الشديدة والوفيات، ما أثر بشكل غير متناسب على الأطفال دون الخامسة".

ويذكر أن السلطات المحلية في الكونغو قالت إن مرضاً مجهولاً أسفر عن 143 وفاة في المقاطعة في نوفمبر (تشرين الثاني).