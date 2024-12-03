5 نصائح فعالة لتعزيز صحة العين

أشارت طبيبة العيون الروسية إينا فاريفودا إلى ضرورة الاهتمام بصحة العينين وعدم إهمالها، خاصة مع زيادة الوقت الذي نقضيه أمام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

التغذية السليمة

قالت الطبيبة أن التغذية السليمة تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة العينين، فالأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، واللوتين، والزنك، وفيتامينات A وC وE تُسهم بشكل كبير في الوقاية من العديد من مشكلات العين الشائعة مثل الضمور البقعي، وإعتام عدسة العين، والرؤية.

أسلوب الحياة الصحي

بالإضافة إلى التغذية، يؤثر أسلوب حياتنا بشكل كبير على صحة العينين، فالحفاظ على وزن صحي والابتعاد عن التدخين يساهمان في تقليل خطر الإصابة بالعديد من أمراض العيون.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

تؤدي النظارات الشمسية دورا مهما في حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لذا من الضروري اختيار نظارات تحجب 99-100% من الأشعة فوق البنفسجية من الفئتين A وB، مع مراعاة احتياجات كل شخص.

الحد من إجهاد العين

يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى إجهاد العين، ما قد يؤدي إلى جفاف العين، وصعوبة التركيز، وآلام الرأس والظهر.

لذا، يجب أخذ فترات راحة منتظمة كل 20 دقيقة، واستخدام نظارات خاصة بالكمبيوتر، وتعديل إضاءة الشاشة وموضعها لتقليل الإجهاد.

الفحوصات الدورية

كما شددت الطبيبة على أهمية إجراء فحوصات للعين بشكل دوري، حتى في حالة عدم وجود أي شكاوى، فهذه الفحوصات تساعد في الكشف المبكر عن أي مشاكل في العين واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها.

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