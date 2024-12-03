مرض الفقاع.. إليك أسبابه وأعراضه

الفقاع هو مرض جلدي مزمن معقد، يعتبر من أمراض المناعة الذاتية، ووفقا للدكتورة يلينا جراجدانكوفا، أخصائية الأمراض الجلدية، فإن هذا المرض ينشأ نتيجة خلل في عمل الجهاز المناعي، حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجلد السليمة بالخطأ، ما يؤدي إلى ظهور بثور مؤلمة في مناطق متعددة من الجسم، مثل الفم والأنف والعينين والأعضاء التناسلية، وفقا لموقع "radio1" الروسي.

أسباب المرض:

الاستعداد الوراثي

هناك استعداد وراثي للإصابة بالمرض، ما يعني أن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة به من غيرهم.

العوامل البيئية

تؤدي بعض العوامل البيئية مثل الإجهاد، والأدوية، والأشعة فوق البنفسجية، والالتهابات إلى تحفيز ظهور المرض لدى الأشخاص المستعدين وراثيًا.

أعراض المرض:

أبرز أعراض مرض الفقاع هو ظهور بثور بأحجام مختلفة على الجلد والأغشية المخاطية، هذه البثور تسبب ألما وحرقا، وقد تؤدي إلى تآكل الجلد وتقرحات.

العلاج:

أما علاج المرض فيتضمن منع ظهور بثور جديدة ومنع حدوث انتكاسة.

وتقول: "يعتمد العلاج على استخدام الكورتيكوستيرويدات التي عند تناولها، يجب مراقبة مستوى ضغط الدم ومؤشرات الدم ومستوى الجلوكوز بانتظام، لذا يجب تخفيض جرعة الهرمونات تدريجيا إلى جرعة للوقاية، بدقة تحت إشراف طبيب الأمراض الجلدية والتناسلية".

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