أفضل طريقة لإنقاص الوزن دون مجهود- عليك اتباعها

يشكو الكثيرون من آلام في الركبتين والظهر، خاصة أولئك الذين يمارسون أعمالا تتطلب الوقوف لفترات طويلة.

وغالباً ما يرتبط هذا النوع من الآلام بزيادة الوزن، فكيف يمكن التخلص من هذه الآلام وتحسين نوعية الحياة؟

أشارت الدكتورة الروسية سفيتلانا تروفيموفا عالمة الشيخوخة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي هو الخطوة الأولى لعلاج هذه المشكلة، فزيادة الوزن تضع ضغطاً كبيراً على المفاصل والعظام، ما يزيد من الشعور بالألم والتعب. ولحسن الحظ، هناك حل بسيط وفعال لهذه المشكلة، وفقا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

نصحت الطبيبة تقليل كمية الطعام المتناولة بنسبة 20% بشكل يومي، هذه الطريقة لا تتطلب اتباع أنظمة غذائية صارمة أو مكلفة، بل تتطلب فقط بعض الانضباط والالتزام، فبتقليل السعرات الحرارية التي نتناولها، يساعد الجسم على حرق الدهون الزائدة والتخلص من الوزن الزائد تدريجياً.

كما أشار الدكتور سيرجي أجابكين إلى أن الشخص العادي يستهلك حوالي 2500 سعرة حرارية يومياً.، وبالتالي، فإن تقليل هذه الكمية بنسبة 20% يعني التخلص من حوالي 500 سعرة حرارية يومياً، ما يُسهم في فقدان حوالي 70 جراماً من الدهون يوميا، وهذا يعني فقدان حوالي 2 كيلوجرام في الشهر، أو 24 كيلو جراما في السنة.

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