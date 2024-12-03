ما نوع الأرز الأكثر صحة؟

كشف باحثون في معهد برلين للتغذية أن الأرز البني يتفوق على غيره بفضل تركيبته الغنية بالعناصر الغذائية التي تؤثر إيجابا على صحتنا بشكل عام.

ما الذي يجعل الأرز البني بهذا التميز؟

يكمن السر في تركيبته الغنية بفيتامينات مجموعة B، والمغنيسيوم، والفوسفور، والسيلينيوم، هذه العناصر الحيوية تساهم بشكل كبير في تعزيز مناعة الجسم، وتحسين صحة الجلد، وتنظيم مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

لماذا الأرز البني أكثر صحة؟

تتمثل الإجابة في طريقة معالجة الأرز، فالأرز البني هو عبارة عن حبة كاملة يتم إزالة القشرة الخارجية عنها فقط، مما يحافظ على جميع العناصر الغذائية والألياف الموجودة في النخالة والأجنة، وبالتالي، فهو أكثر اكتمالًا من الناحية الغذائية مقارنة بالأرز الأبيض الذي يخضع لمعالجة أكبر تفقد خلالها الكثير من العناصر الغذائية.

نصائح للحفاظ على قيمة الأرز البني الغذائية

لكي تستفيد بشكل كامل من فوائد الأرز البني، ينصح الخبراء باتباع بعض النصائح البسيطة عند طهيه:

يجب غسل الأرز البني جيدًا بالماء البارد قبل الطهي.

ينصح بنقع الأرز لمدة 30 دقيقة قبل الطهي لتنشيط العناصر الغذائية.

بعد طهي الأرز، يُفضل تركه مغطى لمدة 15 دقيقة للحصول على قوام مثالي وامتصاص الماء بشكل أفضل.

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