كيف تؤثر سوء التغذية على جسمك؟

أشار الطبيب الروسي إيفان ديدوف إلى أن هناك علاقة بين سوء التغذية ونمط الحياة الخامل وزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وأوضح أن النظام الغذائي غير المتوازن، الغني بالسكريات والدهون المشبعة، وقلة الحركة، يخلقان بيئة مثالية لتطور هذا المرض المزمن، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

ويوضح ديدوف قائلاً: "إن الأطفال الصغار الذين يقضون ساعات طويلة في الجلوس أمام الشاشات يستهلكون كميات كبيرة من السكر، ما يضع ضغطًا كبيرًا على البنكرياس الذي لا يزال في طور النمو، ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهي الخطوة الأولى نحو الإصابة بالسكري من النوع الثاني".

كما أضافت الدكتورة ناتاليا موكريشيفا، مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للغدد الصماء، أن النوع الثاني من داء السكري هو مرض استقلابي يمكن الوقاية منه وعلاجه في مراحله المبكرة، ولكنها تشير أيضًا إلى أن العاملين في المجال الفكري هم الأكثر عرضة للإصابة به، حيث يميلون إلى قضاء فترات طويلة جالسين أمام أجهزة الكمبيوتر، ويتبعون أنماطا غذائية غير صحية.

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