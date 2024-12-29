ما عدد خطوات المشي المطلوب يوميا لمكافحة الاكتئاب؟

ممارسة الرياضة قد تسهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من الاكتئاب والإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

وحلل العلماء من إسبانيا 33 دراسة شملت ما يقرب من 100 ألف مشارك، ووجدوا أن المشي 7 آلاف خطوة يوميا قد يقلل من احتمال الإصابة بالاكتئاب بنسبة 31%، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما أن المخاطر انخفضت بنسبة 9% إضافية مع كل 10 آلاف خطوة يوميا، وفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة Jama Network Open.

ويمكن أن يمر جميعنا بفترات نشعر فيها بالحزن أو الغضب أو الانعزال عن العالم، لكن مع الاكتئاب، تستمر هذه المشاعر لفترات طويلة جدا، ما يؤثر بشكل كبير على جودة حياة الشخص.

وشارك في الدراسة أشخاص ارتدوا عداد خطوات لتتبع عدد خطواتهم اليومية وأكملوا استبيانات لتقييم صحتهم النفسية.

ووجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة قشتالة والمنشف ارتباط كبير بين عدد الخطوات اليومية الأعلى وأعراض الاكتئاب الأقل، وكذلك انخفاض انتشار الاكتئاب وخطره في عموم السكان البالغين.

كما أن تشجيع الناس على المشي7 آلاف خطوة على الأقل يوميا سيكون مبادرة صحية عامة جيدة "لها القدرة على الوقاية من الاكتئاب.

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