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6 علامات تكشف إصابتك بـ الاكتئاب- احذرها

08:00 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

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قد يعاني البعض من الاكتئاب المبتسم وهو مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ويخفون مشاعرهم الحزينة خلف ابتسامة مزيفة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقد يظهر هؤلاء الأشخاص وكأنهم سعداء ويعيشون حياة طبيعية،.

وكشفت الطبيبة النفسية الروسية أنيتا جوهيل ثورب أن معظم الذين يعانون من الاكتئاب المبتسم يبدون في الظاهر وكأنهم يتحكمون في حياتهم، ويحاولون التكيف مع مشاعرهم السلبية ولكنهم يعانون من الداخل ويشعرون بالحزن.

علامات الاكتئاب المبتسم:

- التعب الشديد

- الصداع وآلام البطن

- الإفراط في تناول الطعام

- الشعور بثقل الجسم

- الحساسية الزائدة للنقد أو الرفض

- النوم لفترات أطول.

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